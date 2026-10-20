हिमाचल में 5 साल बाद भी अनुबंध से वंचित पंचायत वेटरनरी सहायक, वित्त विभाग ने फाइल लौटाई; अब CM से गुहार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में कार्यरत पंचायत वेटेरनरी सहायकों ने अनुबंध पर लाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पांच साल की निर्धारित सेवा पूरी होने के बावजूद उन्हें अनुबंध का लाभ नहीं मिला है। इससे उन्हें हर महीने आर्थिक नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।

वित्त विभाग से नहीं मिली मंजूरी कर्मचारियों के अनुसार, अनुबंध से जुड़ी फाइल वित्त विभाग को भेजी गई थी, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली। अब उन्हें मुख्यमंत्री से उम्मीद है। 2016-18 बैच के पशु औषधियोजकों को वर्ष 2020 में पंचायत वेटेरनरी सहायकों के पदों पर नियुक्त किया गया था। उनकी पांच साल की सेवा सितंबर 2025 में पूरी हो गई, लेकिन अब तक उन्हें अनुबंध पर नहीं लाया गया है।