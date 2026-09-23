हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 38 पूर्व सैनिक TGT शिक्षक नियुक्त, 10 दिनों में जॉइनिंग अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 38 पूर्व सैनिकों को टीजीटी के रूप में नियुक्ति मिली है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल वर्ग में प्रशिक्षु आधार पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। नियुक्त शिक्षकों को 10 दिन के भीतर आवंटित स्कूल में कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा नियुक्ति का प्रस्ताव बिना किसी अलग नोटिस के स्वत: वापस माना जाएगा।

इन शिक्षकों को प्रतिमाह 22,860 रुपये का निश्चित वेतन मिलेगा, जो संबंधित नियमित पद के वेतन मैट्रिक्स के प्रथम सेल का 60 प्रतिशत है। ज्वाइनिंग से पहले संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ निर्धारित बांड करना भी अनिवार्य किया गया है। बांड पूरा होने के बाद ही ज्वाइनिंग स्वीकार होगी।