हिमाचल प्रदेश के CBSE संबद्ध 151 सरकारी स्कूलों में बंद होंगे दो कोर्स, अगले सत्र से बदलाव लागू होगा

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध 151 सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लंबिंग के व्यवसायिक पाठ्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र से बंद किए जा सकते हैं। सीबीएसई इन विषयों को मान्यता नहीं देता, जिससे शिक्षा विभाग ने व्यवस्था में बदलाव की योजना बनाई है। प्रस्तावित बदलाव 2027-28 से लागू होगा, जबकि मौजूदा सत्र में इन पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



पाठ्यक्रमों के बंद होने के साथ विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित रखना है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है।



इसके तहत, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के निकटवर्ती अन्य सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लंबिंग के पाठ्यक्रम शुरू करने की पेशकश की गई है। पाठ्यक्रमों के स्थानांतरण के बाद संबंधित शिक्षकों की तैनाती भी उन स्कूलों में की जा सकेगी।

निदेशालय ने सरकार को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव हाल ही में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर इसे राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद ही पाठ्यक्रमों के स्थानांतरण और शिक्षकों की तैनाती पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।