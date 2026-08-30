हिमाचल में शिक्षक पुरस्कार की दौड़ में 51, चयन पक्रिया में उपलब्धियों के साथ भविष्य की योजना भी जान रहे विशेषज्ञ

राज्य ब्यूरो, शिमला। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के 31 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शनिवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने पुरस्कार के लिए शार्टलिस्ट किए गए शिक्षकों के साक्षात्कार लिए। इस दौरान शिक्षकों को अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ यह भी बताना पड़ा कि आने वाले समय में वे विद्यार्थियों और स्कूलों के विकास के लिए क्या नया करने वाले हैं।

51 में से 31 का चयन राज्यस्तरीय शिक्षक दिवस पुरस्कार के लिए शिक्षा विभाग ने कुल 51 शिक्षकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। इनमें से 31 शिक्षकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। नियमित चयन प्रक्रिया के तहत 25 शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा, जबकि छह शिक्षकों को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हुई तो देर शाम तक चली।

पांच से 10 मिनट की प्रस्तुति में बताई उपलब्धियां साक्षात्कार के दौरान शिक्षकों को अपनी बात रखने के लिए पांच से 10 मिनट का समय दिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्कूलों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और अपनाए गए नवाचारों की जानकारी चयन समिति के समक्ष रखी। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किन नई तकनीकों और शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया। कई शिक्षकों ने कमजोर विद्यार्थियों के लिए किए गए अतिरिक्त प्रयास, सीखने के परिणामों में सुधार और स्कूल की अन्य गतिविधियों में अपने योगदान की जानकारी भी साझा की।

अब आगे क्या करेंगे, यह भी पूछा इस बार चयन प्रक्रिया में केवल शिक्षकों की पुरानी उपलब्धियों पर ही जोर नहीं रहा। समिति ने शिक्षकों से यह भी जाना कि यदि उन्हें पुरस्कार के लिए चुना जाता है तो आगे स्कूल और विद्यार्थियों के लिए उनकी क्या कार्ययोजना होगी। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर करने, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहयोग देने, तकनीक आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने और स्कूल के समग्र विकास से जुड़े उनके विचार भी सुने गए।