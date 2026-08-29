Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरा में हिमाचल की पहली ओजोन आधारित पेयजल परियोजना बनेगी, डाडासीबा में SDM ऑफिस खुलेगा; CM सुक्खू की घोषणाएं

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 02:27 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने देहरा में हिमाचल की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना की घोषणा की, जिसके लिए 46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देहरा पहुंचने पर सीएम सुक्खू का स्वागत करतीं विधायक पत्नी कमलेश ठाकुर व जनसभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री।

देहरा पहुंचने पर सीएम सुक्खू का स्वागत करतीं विधायक पत्नी कमलेश ठाकुर व जनसभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री।

HighLights

  1. देहरा में हिमाचल की पहली ओजोन पेयजल परियोजना बनेगी।

  2. डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की गई।

  3. बड्डलठोर में पशु चिकित्सालय भी स्थापित किया जाएगा।

जागरण टीम, देहरा (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शनिवार कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डलठोर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए देहरा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 46 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की ओजोन आधारित जल उपचार परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

सीएम की बड़ी घोषणाएं

  • मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की है। 
  • ने क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड्डलठोर में पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की।

अपना सुखी परिवार योजना की प्रक्रिया तेज

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत लोगों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए पंचायतों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को भी राज्य के संसाधनों में उसका उचित अधिकार मिल सके।

देहरा के कार्यों के लिए धन की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च की जा रही है तथा भविष्य में भी विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

हेलीपैड पर विधायक पत्नी ने किया स्वागत

इससे पूर्व देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डलठोर हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर एवं अन्य कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया।

चनौर मंदिर में की पूजा

मुख्यमंत्री ने चनौर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश के लोगों की शांति, समृद्धि एवं सुख-कल्याण के लिए प्रार्थना की।

यह भी पढ़ें: हिमाचल में हरियाणा की तर्ज पर खेल नीति बनाने की घोषणा कहां लटकी, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा पहाड़ का हुनर? 