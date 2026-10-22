2.25 लाख रुपये वेतन और आजीवन पेंशन, नियमों में संशोधन के बाद हिमाचल लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को मिलेंगे लाभ

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन व पेंशन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रविधानों के तहत आयोग के अध्यक्ष का निश्चित मूल वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह होगा, जबकि सदस्यों को 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा। कार्मिक विभाग की ओर से मुख्य सचिव केके पंत के माध्यम से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है।



नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने के बाद आजीवन पेंशन का लाभ भी मिलेगा। यह सुविधा उन पदाधिकारियों के लिए है, जो पद संभालने से पहले संबंधित सरकारी सेवा या अन्य वैधानिक व्यवस्था के तहत पेंशन के पात्र नहीं थे।



पहले से निश्चित राशि के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पूर्व सदस्यों का भुगतान संबंधित अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।

2016 से लागू होंगे नए वेतन नियम सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोक सेवा आयोग सदस्य विनियम, 1974 के विनियम नौ में संशोधन किया है। इसके तहत संशोधित वेतन नियमों को एक जनवरी, 2016 से प्रभाव से लागू माना जाएगा।

वेतन व पेंशन की कुल सीमा 2.25 लाख नियमों के अनुसार, सरकार, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय या सरकार के पूर्ण अथवा पर्याप्त नियंत्रण वाले संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए जाने पर वेतन निर्धारण में उनके अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में वेतन और सकल पेंशन को मिलाकर कुल मासिक राशि 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।