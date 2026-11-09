हिमाचल प्रदेश में कल से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 दिन बारिश और हिमपात का यलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दीवाली के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। प्रदेश में ठंड में इजाफा होने की संभावना बन रही है। दीवाली के बाद अब मौसम ठंडा होगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका 12 और 13 नवंबर को ज्यादा प्रभाव रहेगा।

नौ नवंबर को धूप खिली रहने की संभावना है। 10 और 11 नवंबर को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में वर्षा व हिमपात हो सकता है। बर्फबारी से गिरेगा तापमान पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 नवंबर तक रहने का अनुमान है। इस कारण आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठंड में इजाफा होगा। दीवाली के बाद कोहरा दीवाली के बाद सोमवार सुबह मंडी और सुंदरनगर में कोहरा पड़ा। मंडी में 200 मीटर और सुंदरनगर में 300 मीटर दृश्यता रही। 24 घंटे के मौसम का हाल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। स्थिति यह है कि ऊना में पारा 32.8° डिग्री रहा, जिससे दोपहर के समय धूप चुभने लगी है। इसके अलावा सुंदरनगर, भुंतर और देहरा गोपीपुर में भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है।