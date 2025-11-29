शिमला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए 25 नेताओं ने जता दी दावेदारी, इस बार बदल गई है चयन की प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला की कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। अभी तक 25 नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई है। पार्टी ने इस बार जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया में बदलाव किया है।

हर हलके में जाकर फीडबैक ले रहीं प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला शिमला प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजना जाटव कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हर विस क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। यहां पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है।