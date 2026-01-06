हिमाचल में भवन निर्माण के लिए पंचायत से ऑनलाइन मिलेगी एनओसी, मनमानी पर लगेगी रोक, 7 प्वाइंट में समझें पूरी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने व अस्वीकार करने पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सेवा अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। इसके साथ ही एनओसी को मनमाने ढंग से रोकने की गुंजाइश पर रोक लगेगी।



इस संबंध में सचिव पंचायतीराज विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एनओसी का एक समान आवेदन फार्म, स्वीकृति और अस्वीकृति प्रारूप निर्धारित कर दिए गए हैं।



अब तक अलग-अलग पंचायतों में मैनुअल तरीके से एनओसी जारी होती थी। अब केवल तय कानूनी आधार पर ही एनओसी रोकी जा सकेगी। आवासीय भवन के लिए शुल्क 100 रुपये जीएसटी के साथ और गैर-आवासीय भवन के लिए 1000 रुपये शुल्क जीएसटी के साथ लिया जाएगा।