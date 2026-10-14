हिमाचल में लॉटरी शुरू करने में अड़चन, पंजाब और बंगाल की कंपनियों ने उठाए सवाल; दिवाली के बाद ही होगी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी से सरकारी खजाने की कमाई दिवाली के बाद ही शुरू हो पाएगी। राज्य लॉटरी विभाग की ई-टेंडर प्रक्रिया में देरी से सालाना करीब 50 करोड़ रुपये की संभावित आय प्रभावित हो रही है। विभाग ने तीन सितंबर को ई-टेंडर जारी किया था और तकनीकी निविदाएं 15 सितंबर को खुलनी थीं।



हालांकि, सबसे आगे रहीं पंजाब और बंगाल की एक-एक कंपनी ने प्रस्तावित प्रविधानों पर सवाल उठाए हैं। विभाग अब तीन से चार दिन में संशोधित दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

अब दिवाली के बाद बढ़ेगी प्रक्रिया पहले योजना थी कि चयनित कंपनी को 30 दिन के भीतर लॉटरी शुरू करने के लिए अधिकृत पत्र जारी किया जाएगा। अब यह प्रक्रिया दीपावली के बाद ही आगे बढ़ेगी। एक ही एजेंट अधिकृत करने की योजना प्रदेशभर के लिए एक ही लॉटरी एजेंट अधिकृत करने की योजना है। सालाना लाइसेंस फीस 10 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी और छह करोड़ रुपये चुकाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।