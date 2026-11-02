त्योहारी सीजन में गुलजार हुआ हिमाचल, होटलों के बंपर डिस्काउंट का दिखा असर; वीकेंड में पहुंचे एक लाख पर्यटक

राज्य ब्यूरो, शिमला। त्योहारी सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के निजी होटल कारोबारियों द्वारा शुरू की गई 30 प्रतिशत की विशेष छूट का बड़ा असर देखने को मिला है। इस सप्ताहांत हिमाचल प्रदेश में करीब एक लाख पर्यटक पहुंचे। होटल कमरों की बुकिंग पर मिल रही इस रियायत के चलते राजधानी शिमला और उसके आस-पास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

प्रदेशभर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के होटल व्यवसायियों ने कमरों की बुकिंग पर 30 फीसदी की विशेष छूट लागू की है। हालांकि, यह लाभ केवल निजी होटलों तक ही सीमित है। सरकारी क्षेत्र के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है।

इसके बावजूद, निजी होटलों के इस आकर्षक ऑफर ने त्योहारी सीजन में राज्य के पर्यटन उद्योग को रफ्तार दे दी है। सोलन-शिमला फोरलेन मार्ग पर कंडाघाट में ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। शिमला शहर के आसपास कुफरी, मशोबरा, तारादेवी से शिमला की ओर ट्रैफिक जाम के समय में कमी आई है। कुल्लू से मनाली पहुंचने वाले पर्यटकों को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किए गए ट्रैफिक पुलिस के प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं।