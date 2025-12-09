हिमाचल: HRTC कर्मचारियों का वेतन व भत्तों के लिए प्रदर्शन, ...बसें खड़ी करने की तैयारी; निगम को दे दी सीधी चेतावनी
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से चालक-परिचालकों का मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। नौ दिन बाद भी वेतन नहीं मिलने पर एचआरटीसी के चालक-परिचालकों ने पुराना बस अड्डा स्थित निगम मुख्यालय के बाहर प्रदेश सरकार और प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया।
...हमें हमारा हक दे दो
चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी को बंद करना है तो बंद कर दो, बस हमें हमारा हक का दे दो।
रूट पर बसें खराब होने पर लोग पीट रहे
उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की कार्यशालाओं में न कलपुर्जे हैं न मैकेनिक, खराब बसें रूटों पर चलाने के लिए प्रबंधन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। रूट पर बसें खराब होने पर पब्लिक चालक-परिचालकों को पीट रही है।
बसें खड़ी करने की तैयारी
मान सिंह ठाकुर ने कहा कि चालक-परिचालकों का रोष अब चरम पर है। तुरंत वेतन और लंबित वित्तीय लाभ जारी न किए गए तो 24 दिसंबर को संघ की ओर नाइट ओवर टाइम पर कड़ा फैसला लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर बसें खड़ी कर देंगे।
उन्होंने कहा कि वेतन भत्तों का समय पर भुगतान नहीं होने से उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। एचआरटीसी घाटे में नहीं है अगर है तो प्रबंधन और सरकार की वजह से है।
अब ओवरटाइम नाइट पर दूरी का पैमाना बदलने की तैयारी
एचआरटीसी चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी में चालक परिचालकों को अभी तक ओवरटाइम नाइट का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में चालक-परिचालकों के लिए वर्तमान में 8 किलोमीटर के बाद नाइट ओवरटाइम दिया जाता है, लेकिन अब इसे 30 किलोमीटर करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
