हिमाचल सरकार 70 साल से ऊपर के पेंशनरों को जारी करेगी एरियर, कर्मचारियों का कितना बकाया?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस कारण विधायकों को विधायक क्षेत्रीय विकास निधि व ऐच्छिक निधि और कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वित्तीय देनदारियों का लाभ प्राप्त करने के लिए जनवरी तक इंतजार करना होगा।



उन्होंने आश्वासन दिया कि जनवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे और राज्य के लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे। राजस्व घाटा अनुदान में लगातार कमी पर भी चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री वार्षिक 1600 करोड़ रुपये की बंद की गई ऋण सीमा को पुनः बहाल करेंगी। 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को मिलेगा एरियर मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने के लिए 90 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का अभी 8555 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसमें से 2155 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

राजस्व में सुधार होते ही होगा भुगतान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर एवं अन्य देनदारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।