हिमाचल के अस्पतालों को मिले 33 विशेषज्ञ चिकित्सक, सिरमौर से चंबा तक की गई तैनाती; 5 दिन में करना होगा ज्वाइन

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 33 चिकित्सा अधिकारियों (विशेषज्ञों) की विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश अनुसार, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद चिकित्सकों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नियुक्त किया गया है। सभी चिकित्सकों को पांच दिन के भीतर कार्यभार संभालकर विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. निखिल टांडा भेजे आदेश के अनुसार डॉ. निखिल चौधरी को मेडिसिन में प्रशिक्षण के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, डॉ. गीतांशी गोपाल को सर्जरी में प्रशिक्षण के बाद नागरिक अस्पताल नूरपुर और डॉ. उदित को जेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रशिक्षण के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्की में तैनात किया गया है।



डॉ. आयुष वशिष्ठ को माइक्रोबायोलॉजी में प्रशिक्षण के बाद टांडा तथा डॉ. अपूर्वा चौहान को ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में प्रशिक्षण के बाद अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटीज, चमियाना में नियुक्ति दी गई है।

डॉ. अदिति पालमपुर अस्पताल में देंगी सेवाएं डॉ. अतुल शर्मा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथा, डॉ. अदिति अवस्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालमपुर, डॉ. सुरंजन देव को मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर के कार्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी और डॉ. चंदर वीर को नागरिक अस्पताल रोहड़ू में तैनात किया गया है।



डॉ. तनु शर्मा को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, डॉ. सविता शर्मा को दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल शिमला तथा डॉ. तनुजा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई भेजा गया है।

डॉ. दीक्षा पद्धर में तैनात डॉ. दीक्षा ठाकुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पद्धर, डॉ. देवयानी शर्मा को जोनल अस्पताल धर्मशाला, डॉ. आयुषी दत्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालमपुर और डॉ. नितिन को मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनाती मिली है। डॉ. रोहित वर्मा और डॉ. अजय कुमार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, जबकि डॉ. अनमोल शर्मा को नागरिक अस्पताल रोहड़ू में नियुक्त किया गया है।

डॉ. सिद्धांत नेगी कुल्लू अस्पताल भेजे डॉ. श्रुति शर्मा को न्यूक्लियर मेडिसिन में प्रशिक्षण के बाद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, डॉ. तरनप्रीत कौर को मेडिकल कॉलेज चंबा, डॉ. विदिशा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायरी और डॉ. सिद्धांत नेगी को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजा गया है। डॉ. लोकेश अत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता, डॉ. साक्षी को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, डॉ. दीक्षा शर्मा को नागरिक अस्पताल थुरल और डॉ. सुनाक्षी शर्मा को नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में तैनात किया गया है।