पालमपुर में ऑनलाइन मंगवाई मिठाई में लगी थी फफूंद, शिकायत पर हरकत में आई डिलीवरी कंपनी; खाद्य सुरक्षा पर सवाल

संवाद सूत्र, पालमपुर (कांगड़ा)। ऑनलाइन किराना डिलीवरी और रोजमर्रा की जरूरत सेवा ब्लिंकिट के माध्यम से मंगवाई गई हल्दीराम की मोदक मिठाई पर फफूंद जमी थी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कंपनी की सेवाएं शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सामने आई इस घटना ने ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।



नगर निगम के वार्ड नंबर दो की निवासी पूर्वा के अनुसार उन्होंने 14 अक्टूबर को सुबह करीब 10:13 बजे ब्लिंकिट एप के माध्यम से 215 ग्राम हल्दीराम मोदक का ऑर्डर किया था। मिठाई की कीमत 235 रुपये और हैंडलिंग शुल्क पांच रुपये था जिसका भुगतान 240 रुपए ऑनलाइन माध्यम से किया गया।

खाने योग्य नहीं थी मिठाई कंपनी के राइडर ने करीब दस मिनट में सुबह 10:22 बजे ऑर्डर उनके घर पहुंचा दिया। ग्राहक के मुताबिक मिठाई का डिब्बा खोलने पर उसमें रखे सभी मोदकों पर फफूंद लगी हुई दिखाई दी। मिठाई खाने योग्य नहीं थी।

कस्टमर केयर पर की शिकायत इसके बाद उन्होंने तुरंत ब्लिंकिट के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करवाई। कंपनी की ओर से ऑर्डर का विवरण मिठाई की तस्वीरें और अन्य जानकारियां मांगी गईं। सुबह 10:37 बजे ग्राहक को कंपनी की ओर से फोन आया, जबकि 10:48 बजे राइडर मिठाई का डिब्बा वापस ले गया। ग्राहक के अनुसार सुबह करीब 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से पूरी राशि वापस कर दी गई।