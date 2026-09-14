हिमाचल में चूड़धार यात्रा पर गए 4 श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटके, पुलिस ने रातभर अभियान चलाकर रेस्क्यू किए
हिमाचल प्रदेश में चूड़धार यात्रा से लौटते समय चार श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटक गए। शिमला पुलिस ने रातभर चले रेस्क्यू अभियान के बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया।
HighLights
चूड़धार यात्रा से लौटते समय चार श्रद्धालु रास्ता भटके।
शिमला पुलिस ने रातभर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया।
घने जंगल से मोहाली और करनाल के श्रद्धालु सुरक्षित निकाले।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चूड़धार यात्रा से लौटते समय 4 श्रद्धालु रास्ता भटक गए, जिन्हें शिमला पुलिस ने रातभर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया। घने जंगल, दुर्गम रास्ते और रात के अंधेरे के बावजूद पुलिस टीम ने लगातार तलाश अभियान चलाया और चारों श्रद्धालुओं को सकुशल बाहर निकाला।
112 नंबर पर मिली सूचना
पुलिस को 13 सितंबर यानी रविवार की रात 112 कंट्रोल रूम शिमला के माध्यम से सूचना मिली थी कि चूड़धार यात्रा से वापस लौट रहे कुछ श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटक गए हैं। उन्हें अपनी सही लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था।
पुलिस ने तुरंत चलाया रेस्क्यू अभियान
सूचना मिलते ही पुलिस थाना चौपाल की टीम ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने दुर्गम एवं घने जंगल वाले क्षेत्र में रात के समय तलाश शुरू की।
पताल खड्ड की ओर जंगल से दो युवक रेस्क्यू किए
कड़ी मशक्कत के बाद आधी रात के समय टीम ने पताल खड्ड की ओर जंगल में फंसे दो युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए युवकों की पहचान राहुल (22) और साकेत (21), निवासी मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है।
हरियाणा के पति-पत्नी भी रेस्क्यू
इसी दौरान पुलिस को दो अन्य श्रद्धालुओं के भी चूड़धार क्षेत्र में रास्ता भटकने की सूचना मिली। इनमें 26 वर्षीय राहुल और उनकी 24 वर्षीय पत्नी मधु निवासी जिला करनाल, हरियाणा शामिल थे। पुलिस टीम ने अपना अभियान जारी रखा और जंगल में तलाश करते हुए दोनों को भी सुरक्षित ढूंढ निकाला।
सुरक्षित स्थान पर ठहराए श्रद्धालु
चारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां उन्हें ठहराने की व्यवस्था की गई। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा रहा है।
दुर्गम और घने जंगल
चूड़धार जैसे दुर्गम और घने जंगल वाले क्षेत्र में रातभर चले इस रेस्क्यू अभियान में पुलिस जवानों ने साहस, तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। समय रहते चलाए गए अभियान से चारों श्रद्धालुओं की जान सुरक्षित बच सकी।
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