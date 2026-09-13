परिवार ने इंश्योरेंस के लिए दिए 9.30 लाख रुपये, मंडी की महिला एजेंट ने क्रिप्टो करंसी में लगाकर डूबो दिए

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। क्रिप्टो करंसी में निवेश कर एक पॉलिसी एजेंट महिला ने एक परिवार के 9.30 लाख रुपये डूबो दिए। यह पैसे महिला एजेंट को जीवन बीमा करने के लिए दिए गए थे, तय समय पूरा होने पर जब पैसे वापस मांगने पर महिला एजेंट ने कहा कि पैसे क्रिप्टो करंसी में लगाए थे, जो डूब गए हैं और अब वह पैसे देने में असमर्थ है।



ऐसे में पीड़ित परिवार ने महिला के खिलाफ थाना सुंदरनगर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

तीन साल बाद राशि वापस मिलने की कही थी बात पुलिस चौकी सलापड़ को दी शिकायत में चंद्र कुमार पुत्र स्व. बाबू राम, निवासी गांव चाकली, डाकघर सलापड़ कालोनी ने आरोप लगाया कि उसके पिता स्व. बाबू राम ने निर्मला देवी को जीवन बीमा करने के लिए कुल नौ लाख 30 हजार रुपये का चेक वर्ष 2020 में दिया था। निर्मला देवी ने तीन साल के लिए बीमा करने की बात कही थी और उसके बाद राशि वापस मिलनी थी, लेकिन वर्ष 2021 में उनके पिता का निधन हो गया।