हिमाचल में 597 JBT शिक्षकों को स्कूलों में मिली नियुक्ति, 10 दिन में करना होगा ज्वाइन; 18 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिश पर 597 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति सूची जारी कर दी है।

चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनाती दी गई है। सभी को नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर आवंटित स्कूल में प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के समक्ष कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित समय में ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः रद माना जाएगा।



इन शिक्षकों की नियुक्ति जॉब ट्रेनी आधार पर होगी। इन्हें 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। शुरुआती प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।