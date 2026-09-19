हिमाचल में अब मनमर्जी से नहीं होगी बिजली सप्लाई शटडाउन, मोबाइल एप पर लेनी होगी अनुमति

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब मनमर्जी से बिजली का शटडाउन नहीं होगा। बिजली बोर्ड ने लाइनों पर काम करने के लिए परमिट टू वर्क और शटडाउन लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बिजली लाइनों में काम करने यानी शटडाउन लेने के लिए सब स्टेशन से जेई या लाइनमैन को फोन कर मौखिक रूप से अनुमति लेने की व्यवस्था के बजाय मोबाइल एप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया दर्ज की जाएगी।

मोबाइल एप किया तैयार बोर्ड ने परमिट टू वर्क मोबाइल एप तैयार की है। इसके माध्यम से जिस तकनीकी कर्मचारी को बिजली लाइन पर काम करना है, वह एप पर शटडाउन और परमिट टू वर्क के लिए अनुरोध भेजेगा। अनुरोध में उसे कहां और क्या काम करना है, की जानकारी दर्ज करनी होगी।



इसके बाद संबंधित अधिकारी को मोबाइल एप पर ही यह अनुरोध प्राप्त होगा और जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी।