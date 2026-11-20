राज्य ब्यूरो, शिमला। वर्दी पहनकर कानून-व्यवस्था संभालने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस की बेटियों ने अब बिगुल की धुन पर भी देशभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

हैदराबाद में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में हिमाचल पुलिस की महिला बिगुल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि यह हिमाचल प्रदेश पुलिस की पहली महिला बिगुलर टीम है, जिसने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर नया इतिहास रचा है।

इस उपलब्धि के साथ हिमाचल पुलिस की छह महिला कर्मियों ने साबित कर दिया कि अनुशासन, अभ्यास और टीम भावना के दम पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। पुरुषों के वर्चस्व वाले बिगुल वादन के क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मियों की यह कामयाबी प्रदेश पुलिस के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बन गई है।

प्रतियोगिता की महिला बिगुल काल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की कमांडर एलएचसी श्वेता रहीं। उनके साथ एलएचसी नीशू, एलएचसी शिवानी, एलसी शबनम, एलसी शिवानी और एलसी प्रियंका ने शानदार प्रदर्शन किया। इन छह महिला पुलिसकर्मियों की सामूहिक मेहनत और तालमेल ने हिमाचल पुलिस को राष्ट्रीय मंच पर स्वर्णिम पहचान दिलाई।हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताते हुए सभी विजेताओं को बधाई दी है। पुलिस के अनुसार, इन महिला कर्मियों की लगन, अनुशासन, टीमवर्क और दृढ़ संकल्प ने यह मुकाम हासिल करने में अहम भूमिका निभाई।