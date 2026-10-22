हिमाचल प्रदेश सरकार ने बदले 7 HPS अधिकारी, DSP विजिलेंस फिरोज को शिमला में इंटेलिजेंस का जिम्मा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने सात एचपीपीएस अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग की 22 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

बबीता बनगढ़ में एएसपी तैनात 2008 बैच की एचपीपीएस अधिकारी बबीता राणा, प्रथम हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन जुन्गा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़, ऊना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लीव रिजर्व) तैनात की गई हैं।

डीएसपी विजिलेंस फिरोज को इंटेलिजेंस का जिम्मा ऊना में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डीएसपी रहे फिरोज खान, एचपीपीएस (2018), को शिमला में डीएसपी (इंटेलिजेंस) लगाया गया है। तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह, मंडी में डीएसपी अजय कुमार-तृतीय, एचपीपीएस (2018), अब कुल्लू जिले के मनाली में उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) होंगे।

संजीव और हेमराज डीएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे संजीव कुमार-चतुर्थ, एचपीपीएस (2019), को जिला शिमला में डीएसपी (लीव रिजर्व) नियुक्त किया गया है। ऊना में डीएसपी (मुख्यालय) रहे हेम राज, एचपीपीएस (2021), पुलिस मुख्यालय शिमला में डीएसपी (लीव रिजर्व) होंगे।