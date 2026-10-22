2023 बैच के HAS अधिकारी कार्तिकेय शर्मा को SDM ग्रामीण शिमला का जिम्मा, जुन्गा में तहसीलदार पद पर थे कार्यरत

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2023 बैच के एचएएस अधिकारी सहायक आयुक्त राजस्व कम तहसीलदार जुन्गा कार्तिकेय शर्मा को एसडीएम शिमला ग्रामीण का जिम्मा सौंपा है। वह एडीएम प्रोटोकाल शिमला ज्ञान सागर नेगी को इस अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे।



जुन्गा में बतौर तहसीलदार उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा। अब सरकार ने इन्हें पदोन्नत प्रशासनिक जिम्मेदारी देते हुए एसडीएम ग्रामीण शिमला नियुक्त किया है। एचएएस अधिकारी कार्तिकेय शर्मा ने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए अनुभव हासिल किया है।

टुटू में एक साल बीडीओ रहे एचएएस में चयनित होने के बाद उन्होंने लगभग एक वर्ष तक टुटू विकास खंड में बीडीओ के पद पर सेवाएं दीं। इसके बाद उन्हें जुन्गा में तहसीलदार नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने करीब एक वर्ष तक राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों का दायित्व संभाला।