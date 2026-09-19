'हिमाचल शिक्षा विभाग में 1000 JOA और क्लर्क पद भरे जाएं', गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने रखा 12 सूत्रीय मांगपत्र

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण बढ़ रहे काम के बोझ के बीच गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने करीब 1000 रिक्त जेओए (आइटी) व लिपिक पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई है। महासंघ का कहना है कि सीबीएसई स्कूलों के साथ खंड प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है।



हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की बैठक शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय के सभागार में हुई। इसमें प्रदेशभर से जिला प्रधान, महासचिव और 70 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया।

निदेशक से उठाए मामले दोपहर बाद महासंघ के पदाधिकारियों ने निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, अतिरिक्त निदेशक बाबूराम शर्मा, जीवन नेगी व योगेश चौहान के साथ बैठक कर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए। 12 सूत्रीय मांगपत्र रखा महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने 12 सूत्रीय मांगपत्र निदेशक के समक्ष रखा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि प्रदेशभर से आए जिला प्रधानों एवं महासचिवों व राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने एकजुट होकर कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को मजबूती से निदेशक स्कूल शिक्षा के समक्ष रखा है।



बैठक में कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हुआ और विभाग की ओर से इन विषयों पर उचित स्तर पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। महासंघ ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा विभाग के गैर शिक्षक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे तथा इससे प्रदेशभर में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।