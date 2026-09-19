हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 409 TGT शिक्षकों की नियुक्ति, 10 दिन में ज्वाइनिंग के निर्देश; भरना होगा बांड

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 409 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी आर्ट्स) की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु आधार पर 22,860 रुपये मासिक फिक्स वेतन मिलेगा। यह संबंधित नियमित कैडर के पे-मैट्रिक्स के प्रथम सेल का 60 प्रतिशत है। नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को 10 दिन के भीतर संबंधित स्कूल में कार्यभार संभालना होगा।



पिछले काफी समय से इनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई थी। बीते दिनों इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी।

प्रशिक्षु नियुक्ति का बांड अनिवार्य ज्वाइनिंग से पहले प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ न्यायिक कागज पर प्रशिक्षु नियुक्ति का बांड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना ज्वाइनिंग रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशिक्षु अवधि पहले एक वर्ष की होगी। इसके बाद संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर हर वर्ष नया प्रशिक्षु समझौता किया जा सकेगा।