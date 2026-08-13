हिमाचल में आफत की बरसात में 173 लोगों की मौत, सप्ताहभर कड़े तेवर दिखाएगा मौसम; आज 4 जिलों के लिए अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान 30 जून से 12 अगस्त तक प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों में कुल 173 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, प्रदेश को अब तक 936.63 करोड़ रुपये से अधिक सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेशवासियों और पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है।



आने वाले पूरे सप्ताह 19 अगस्त तक राज्य में वर्षा का दौर बना रहेगा। 14, 17 और 18 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

आज चार जिलों के लिए अलर्ट आज वीरवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी वर्षा का यलो अलर्ट रहेगा। 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में बहुत भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट है। इसी दिन हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला और सोलन में भारी वर्षा का यलो अलर्ट रहेगा। 15 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर और 16 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।

राज्य भर में कुल 200 सड़कें बाधित वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेश की बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। 13 अगस्त सुबह तक राज्य भर में कुल 200 सड़कें बाधित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मंडी 64 सड़कें, कुल्लू 60 सड़कें और शिमला 32 सड़कें बंद हैं इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 45 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जिनमें सिरमौर में 35 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इसके अलावा कुल 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं।

रोहड़ू में सबसे ज्यादा वर्षा बीते 24 घंटों में रोहड़ू में 22.मिलीमीटर और खदराला में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य में मंडी सबसे गर्म रहा जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में सबसे कम 10.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।