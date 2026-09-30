‘अनुशासन मुझ पर ही लागू नहीं होता और कुछ गलत नहीं कहा’, हिमाचल के मंत्री का कांग्रेस प्रभारी की नसीहत पर पलटवार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल कांग्रेस में अनुशासन को लेकर चल रही खींचतान के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की नसीहत पर पलटवार किया है। नेगी ने दो टूक कहा कि पार्टी हित में सवाल उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अनुशासन के नियम केवल मुझ पर ही लागू होते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मीडिया में वही बात कही है, जो पार्टी के भीतर और प्रभारी रजनी पाटिल के सामने भी रखी है।



नेगी ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। अगर पार्टी के भीतर उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल उठेंगे ही। उन्होंने कहा कि संगठन में उठाई गई शिकायतों और मुद्दों का समाधान पार्टी स्तर पर होना चाहिए। अब यह भी देखा जाना चाहिए कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्रवाई हुई है।

‘स्लीपर सेल’ को बाहर किया जाए राजस्व मंत्री ने कहा कि वह हमेशा पार्टी हित की बात करते हैं। राहुल गांधी भी संगठन को मजबूत करने और पार्टी हित में जरूरी मुद्दे उठाने की बात कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को भीतर से कमजोर करने वाले तत्वों पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में मौजूद ‘जयचंद’ और ‘स्लीपर सेल’ को बाहर किया जाना चाहिए। नेगी ने कहा कि वे जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी भी वही बात कहते हैं कि पार्टी से स्लीपर सेल बाहर होने चाहिए।