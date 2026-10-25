दिवाली पर महंगी हुई शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां, हिमाचल में मिल्कफेड ने बढ़ाए रेट; 25 रुपये तक इजाफा

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। दिवाली पर मिठाई खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को इस बार जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने अपने हिम स्वीट्स ब्रांड की मिठाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 400 ग्राम के पैक पर 10 रुपये और 800 ग्राम के पैक पर 25 रुपये बढ़ाए जाएंगे।



वहीं, मिल्कफेड ने इस बार मिठाइयों का उत्पादन भी आधा कर दिया है। पिछले साल 500 क्विंटल मिठाई तैयार करवाई गई थी, जबकि इस बार दो चरणों में कुल 250 क्विंटल मिठाई तैयार होगी।



मिल्कफेड ने घी और मक्खन के दाम बढ़ने के बाद मिठाइयों की कीमत में वृद्धि की है। मिठाई तैयार करने का ऑर्डर चंडीगढ़ स्वीट्स को दिया गया है।

शुगर फ्री मिठाइयां मिलेंगी पहले चरण में पंजीरी, मिल्क केक, कोकोनट बर्फी, काजू बर्फी और पहाड़ी बर्फी तैयार करवाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए शुगर फ्री मिठाइयां भी उपलब्ध होंगी। इनकी बिक्री विशेष बिक्री केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।

शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाई त्योहारी सीजन में मिलावट की आशंका के बीच मिल्कफेड की शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयां उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प हैं। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी के बीच त्योहार पर इनकी उपलब्धता और मांग अहम रहेगी।