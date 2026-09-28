हिमाचल सरकार का हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव, अब 10 लाख तक का सुरक्षा कवच; AI अलर्ट से रुकेगा फ्रॉड

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। लगातार सवालों के घेरे में रही प्रदेश सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर (मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना) अब चोला बदल कर नए स्वरूप में सामने आएगी। सरकार ने योजना का सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बढ़ाकर प्रति परिवार 10 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इसमें पांच लाख रुपये का बेसिक कवर और पांच लाख रुपये का टाप-अप कवर शामिल होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलेगा।



योजना में फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले दावों पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित डिजिटल प्लेटफार्म अनिवार्य किया गया है।

रियल टाइम अलर्ट मिलेगा यह सिस्टम बिना वजह लंबे समय तक मरीज को भर्ती रखने, फर्जी क्लेम, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन तथा अनावश्यक टेस्ट और सर्जरी जैसे पैटर्न की रियल-टाइम पहचान कर अलर्ट जारी करेगा। 10 कंपनियों ने दिखाई रुचि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी ने योजना के लिए नया इंश्योरेंस टेंडर फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें 12 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्री-बीडिंग बैठक में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। पात्र कंपनियों में सबसे कम प्रीमियम (एल-1) की बोली लगाने वाली कंपनी को योजना के संचालन का तीन वर्ष का ठेका मिलेगा।