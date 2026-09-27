HRTC हिम बस कार्ड पांच साल की अवधि के लिए किया जा सकता है जारी, सालाना रिन्युअल पर हिमाचल हाई कोर्ट की टिप्पणी

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए हिम बस कार्ड के सालाना रिन्युअल की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों से कहा है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि क्या इस कार्ड को सालाना रिन्यू करने के बजाय एक बार में पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने शोभू राम गर्ग द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया।

सालाना रिन्युअल प्रक्रिया से दिव्यांगों को परेशानी याचिकाकर्ता की ओर से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 19 और 20 का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान मिलने वाली सुविधाएं जारी रहनी चाहिए। कोर्ट को बताया कि सालाना रिन्युअल प्रक्रिया के कारण दिव्यांगों, खासकर नेत्रहीनों को काफी परेशान होना पड़ता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जब तक दिव्यांगता प्रमाणपत्र वैध है, तब तक कार्ड रिन्युअल की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।