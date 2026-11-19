विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सोलन में अंधाधुंध व्यावसायिक निर्माण और पहाड़ों की अवैध कटिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा अंतरिम आदेश पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा-118 के तहत कोई भी नई अनुमति अदालत की पूर्व स्वीकृति और ठोस कारणों के बिना नहीं देगी।

कोर्ट ने यह आदेश कसौली के लोअर मॉल स्थित फिरोजी गांव की 'वुडविला' संपत्ति के पास हो रहे भारी निर्माण और खुदाई से जुड़े जनहित मामले की सुनवाई के दौरान दिया। एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट और तस्वीरों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने पाया कि मौके पर 'हिल कटिंग' के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है और कई पेड़ों की जड़ें खुदाई के कारण बाहर निकल आई हैं। इसके अलावा, संबंधित संपत्ति के लिए ग्राम पंचायत कसौली गडखल से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया था।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग पार्टनरशिप फर्म बनाकर धारा-118 की अनुमतियां हासिल की गईं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि 'कॉरपोरेट पर्दा' उठाया जाए, तो यह साफ है कि तीन बिल्डरों— मेसर्स रेविएरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मेसर्स स्रेतन लग्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मेसर्स जाम्बवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी ने अलग-अलग नामों से अनुमतियां लेकर धारा-118 के सख्त प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया है।