शिमला में एंटी हेलगन पर हाईकोर्ट की रोक, हिमाचल सरकार से मांगा जवाब

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला जिले के जुब्बल और कोटखाई में सरकारी व निजी एंटी हेलगन (ओलारोधक बंदूक) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हाई कोर्ट में दाखिल शिकायतों और रिपोर्ट में चिंता जताई थी कि एंटी हेलगन चलने से बादल दूसरे क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं।

इससे साथ लगते पड़ोसी इलाकों में अत्यधिक वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने से बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कम से कम एक वर्ष के लिए एंटी हेलगन का इस्तेमाल रोक दिया जाए।

एंटी हेलगन बंद करने से हुआ है लाभ कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी रिपोर्ट मांगी है कि क्या इन गन को बंद करने से आसपास के इलाकों (देवरीघाट और बड़ौनघाट के नजदीक) को कोई लाभ हुआ है या नहीं। निदेशक बागवानी द्वारा दायर शपथपत्र से भी यह साफ हुआ कि जब एक घंटे से अधिक समय तक यह हेल कंट्रोल सिस्टम चलाया तो उस दौरान भारी वर्षा दर्ज की गई।

इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि एंटी हेलगन के कारण नुकसान की आशंका सच साबित होती दिख रही है। वर्तमान में डा. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी इस तकनीक पर अध्ययन कर रहा है, जिसे पूरा होने में अभी चार वर्ष लगेंगे।