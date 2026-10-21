हिमाचल में घंटों का सफर अब मिनटों में, शिमला से मनाली और रामपुर के लिए हेली टैक्सी शुरू; 4000 में भरें उड़ान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल में शिमला से मनाली, रामपुर बुशहर और रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवाओं का शुभारंभ किया। यह सेवा पवनहंस द्वारा संचालित होगी।
HighLights
हिमाचल में शिमला से मनाली, रामपुर, रिकांगपिओ हेली टैक्सी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सेवाओं का किया शुभारंभ।
घंटों का सफर अब 35 मिनट में, पर्यटन को बढ़ावा।
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हेली टैक्सी सेवाओं की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुक्खू शिमला के संजौली हेलीपैड से रामपुर बुशहर व किन्नौर जिला के रिकांगपिओ और शिमला से मनाली के लिए हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की। इससे मनाली, रामपुर बुशहर व रिकांगपिओ में पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। पवनहंस कंपनी हेली टैक्सी सेवाएं प्रदान करेगी।
शिमला से रामपुर बुशहर से एक यात्री के 4000 और रिकांगपिओ के 4500 रुपये लगेंगे। एक सप्ताह में 12 उड़ानों की सुविधा मिलेगी।
मिनटों में होगा सफर
घंटों का सफर 35 मिनट में हो पाएगा। सड़क से शिमला से रामपुर पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। वहीं, रिकांगपिओ के लिए 9 घंटे तक लगते हैं। अब यह सफर मिनटों में संभव हो पाएगा।
उड़ान की टाइमिंग भी तय
शिमला के संजौली से रामपुर बुशहर के लिए सुबह 9:55 बजे उड़ान होगी और 10:30 बजे 35 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे।
रामपुर से जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ के लिए सुबह 10:50 बजे उड़ान होगी व 11:25 बजे 35 मिनट में गंतव्य पर पहुंच जाएंगे।
रिकांगपिओ से रामपुर के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे उड़ान होगी और दोपहर 12:05 बजे पहुंच सकेंगे।
रामपुर से संजौली के लिए दोपहर 12:10 बजे हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और 12:45 बजे 35 मिनट में पहुंच जाएंगे।