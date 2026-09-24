हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में देरी पर शिक्षा निदेशालय ने चंबा के अधिकारियों को जारी किए नोटिस

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश की समय पर अनुपालना नहीं करने पर चंबा के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने रोशन लाल, प्रवक्ता, गणेश दत्त (शास्त्री) और उत्तम चंद, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से जुड़े मामलों में मौद्रिक लाभ जारी करने की प्रक्रिया में हुई देरी को गंभीरता से लिया है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।



निदेशालय के अनुसार फरवरी 2025 में चंबा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को हाई कोर्ट के आदेश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद संबंधित प्रधानाचार्यों को भी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। बीते रोज प्रधानाचार्यों ने अपना पक्ष निदेशक के समक्ष रखा था।

प्रधानाचार्यों ने की थी बजट की मांग प्रधानाचार्यों ने याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक लाभ जारी करने के लिए बजट की मांग उपनिदेशक के समक्ष रखी, लेकिन निर्धारित समय में यह मांग शिक्षा निदेशालय तक नहीं पहुंची। निदेशालय ने इसे उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना में कमी माना है।