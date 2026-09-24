'पति के चरित्र पर झूठे आरोप और अधिकारियों से शिकायत करना क्रूरता', हिमाचल हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज की

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी द्वारा पति के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाना और उसके सैन्य अधिकारियों से शिकायत करना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने इस आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए तलाक के फैसले को सही ठहराया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।



हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल (सेना) एक सख्त अनुशासन, उच्च नैतिक मानकों और आचार संहिता पर काम करते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला अपने जीवनसाथी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को अनैतिक व्यवहार या अवैध संबंधों की लिखित शिकायतें भेजती है तो यह महज साधारण घरेलू विवाद नहीं रह जाता। यह कदम कार्यस्थल पर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाता है।