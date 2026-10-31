हिमाचल में GST कानून में बड़ा संशोधन, हजारों कारोबारियों को मिलेगी छूट और रिफंड में राहत

जागरण संवाददाता, शिमला। राज्य सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया है। राज्यपाल की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

इस संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं में बदलाव किए हैं। इससे हजारों कारोबारियों को छूट और रिफंड से जुड़े मामलों में राहत मिलने का रास्ता साफ होगा। संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम की धारा 15 में बदलाव किया है। अब किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पूरी होने के बाद भी संबंधित शर्तें पूरी होने पर छूट दी जा सकेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करना होगा इसके लिए आपूर्तिकर्ता को क्रेडिट नोट जारी करना होगा और संबंधित खरीदार को उस छूट के अनुपात में पहले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करना होगा। यह प्रक्रिया धारा 34 के प्रविधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।