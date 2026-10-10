हिमाचल के CBSE स्कूलों में अब पसंद के स्टेशन पर नहीं होगी शिक्षकों की तैनाती, सरकार ने निर्णय वापस लिया

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती को लेकर राज्य सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया है। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शिक्षा सचिव की ओर से पांच अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है। इस अधिसूचना में प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों के उप कैडर बनाने की उप योजना के पैरा-5.5 को बदला था।



नई व्यवस्था में शिक्षकों से उनके पसंदीदा स्कूलों के विकल्प मांगे जाने थे। इसके बाद उपलब्ध पदों और शिक्षकों की पसंद के आधार पर तैनाती करने की योजना थी। इस बदलाव को लेकर अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।

सुनवाई तक सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के हित को नुकसान पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वे भी कोर्ट द्वारा पहले पारित किसी आदेश को लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई चार नवंबर तय की है, जिसमें मामले के गुण-दोष पर बहस होगी।