मोबाइल सिम बंद हुई और खाते से 11.33 लाख गायब, शिमला में धोखाधड़ी का गजब मामला; UPI लेनदेन से ट्रांसफर किए पैसे

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं। शिमला के चिड़गांव में एक व्यक्ति के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का सिमकार्ड अचानक बंद हो गया और कुछ ही दिनों में उसके बैंक खाते से लाखों रुपये की राशि गायब हो गई। पीड़ित ने इस बारे में थाना चिड़गांव में मामला दर्ज करवाया है।

33 यूपीआई ट्रांजेक्शन से 11 लाख ट्रांसफर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय दारा सिंह बांशा शिमला जिला के चिड़गांव तहसील के चिचवाड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 से 18 सितंबर 2026 के बीच 33 अनाधिकृत यूपीआई लेनदेन के जरिये कुल 11,04,799.61 रुपये ट्रांसफर किए गए।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इनमें से कोई लेनदेन नहीं किया और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी। सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चिड़गांव स्थित यूको बैंक में उनका खाता है। उनके अनुसार 5 सितंबर को उनका मोबाइल सिम अचानक काम करना बंद हो गया। इसके बाद मोबाइल पर न तो कॉल आ रही थी और न ही संदेश मिल रहे थे। शिकायतकर्ता ने इसे सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग से जुड़ी घटना होने की आशंका जताई है। इसी अवधि में उनके बैंक खाते से अलग-अलग यूपीआई लेनदेन के जरिए रकम ट्रांसफर होती रही।