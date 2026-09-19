हिमाचल के किसानों के लिए अहम खबर, एग्रीस्टैक में पंजीकरण नहीं तो सभी योजनाओं के लाभ होंगे बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक से जुड़ना होगा। सरकार ने प्रदेश के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। जिस किसान का एग्रीस्टैक में पंजीकरण नहीं होगा उसे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।



शनिवार को कृषि विभाग के सचिव सी पाल रासु की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक की समीक्षा बैठक हुई। इसमें अधिकारियों को पात्र किसानों का शत प्रतिशत पंजीकरण करवाने के आदेश दिए गए। अधिकारियों को किसानों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और उन्हें एग्रीस्टैक के महत्व की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

सब्सिडी योजना लाभ तभी मिलेगा एग्रीस्टैक और डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया गया कि किसानों को खाद वितरण, सब्सिडी और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा। एग्रीस्टैक के तहत किसान की जमीन के प्रत्येक भू-खंड का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर उसे किसान की पहचान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक किसान को विशिष्ट किसान आइडी दी जा रही है।