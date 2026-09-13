हिमाचल में बढ़ने लगा इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज, पेट्रोल-डीजल खर्च से राहत के साथ मिल रही भारी छूट

राज्य ब्यूरो, शिमला। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) का क्रेज बढ़ने लगा है। कम संचालन खर्च और सरकार की ओर से पंजीकरण शुल्क, परमिट व टोकन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट से लोग ई-वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में 6248 ई-वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 2829 दोपहिया, 1528 मोटर कार और 252 यात्री थ्री-व्हीलर शामिल हैं।



हालांकि, इसी अवधि में कुल 4,91,285 नए वाहन पंजीकृत हुए हैं। लिहाजा कुल वाहनों की तुलना में ई-वाहनों की संख्या अभी कम है, लेकिन इनके प्रति बढ़ता भरोसा बदलाव का संकेत दे रहा है।

कई शुल्क में मिलती है पूरी छूट ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पंजीकरण शुल्क, परमिट और टोकन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट दे रही है। विशेष पथकर में भी 50 प्रतिशत राहत का प्रविधान है। इससे खरीद की शुरुआती लागत के साथ संचालन खर्च में भी बचत हो रही है। सरकार ई-वाहनों के लिए चार्जिंग ढांचा विकसित करने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग सुविधा बढ़ने से आने वाले समय में ई-वाहनों की संख्या में और इजाफे की उम्मीद है।