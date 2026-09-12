फोरलेन पर कछियारी से रानीताल के बीच 40 से 60 स्पीड लिमिट रहेगी, टनल व ब्लैक स्पॉट पर नियम और कड़े

रितेश ग्रोवर, कांगड़ा। शिमला-मटौर फोरलेन के कछियारी-भंगवार हिस्से के उद्घाटन के साथ ही वाहन चालकों को सुखद यात्रा का अनुभव होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यातायात को सुरक्षित और नियंत्रित रखने के लिए कई नियम और व्यवस्थाएं निर्धारित की हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी किया जा सकता है। कांगड़ा-समेला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन नए फोरलेन पर चालकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

60 किलोमीटर की स्पीड तय एनएचएआई ने कछियारी-रानीताल और रानीताल से आगे आधुनिक यातायात उपकरण स्थापित किए हैं। मटौर-शिमला फोरलेन परियोजना के तहत कछियारी-रानीताल खंड पर अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा के बोर्ड लगाए गए हैं।



हाल ही में हिमाचल सरकार ने मैदानी और कुछ सीधे फोरलेन पैच पर गति सीमा 70 से 80 किमी प्रति घंटा करने की अनुमति दी है, लेकिन कछियारी-रानीताल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 40 से 60 किमी प्रति घंटा की सीमा लागू रहेगी।

ब्लैक स्पॉट पर लगाए राडार स्पीड डिस्प्ले साइनबोर्ड वाहनों की गति पर नजर रखने और ब्लैक स्पाट पर चालकों को सचेत करने के लिए राडार स्पीड डिस्प्ले साइनबोर्ड लगाए गए हैं। ये राडार से वाहन की लाइव गति मापकर एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। निर्धारित गति, जैसे 60 किमी प्रति घंटा से अधिक होने पर डिस्प्ले का रंग बदलता है, जिससे चालक को गति कम करने की चेतावनी मिलती है।

टनल और मोड़ पर ओवरटेकिंग प्रतिबंधित फोरलेन पर तीखे मोड़ों और टनल के भीतर ओवरटेकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। भारी और धीमी गति वाले वाहनों को बायें लेन में चलना होगा, जबकि दायें लेन तेज गति वाली कारों और आपातकालीन वाहनों के लिए खाली रखा जाएगा। कछियारी से भंगवार के बीच कुछ पार्किंग जोन भी बनाए गए हैं।