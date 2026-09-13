हिमाचल के 5500 राशन डिपो में नई ई-पाश मशीनों का ट्रायल शुरू, अब स्टॉक भी डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (डिपो) में राशन वितरण व्यवस्था को और सुगम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 5,500 उचित मूल्य की दुकानों के लिए नई और उन्नत ई-पाश मशीनों की परीक्षण प्रक्रिया आरंभ कर दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का दावा है कि तकनीकी कंपनी के साथ मिलकर इन मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। परीक्षण सफल रहने के बाद इसी माह अंतिम निविदा आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।

डिपो में उपलब्ध भंडार की भी मिलेगी जानकारी विभाग की मौजूदा व्यवस्था में राशन कार्डधारकों का सत्यापन आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से ई-पाश मशीन पर किया जाता है। विभाग के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र लाभार्थी को सही मात्रा में राशन उपलब्ध करवाना, वितरण लेनदेन को स्वचालित करना और डिपुओं में उपलब्ध भंडार की वास्तविक समय में जानकारी रखना है।