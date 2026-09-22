कहीं पर ड्यूटी, कहीं वेतन और रिकॉर्ड में नाम तक नहीं, हिमाचल में डेपुटेशन का खेल खत्म; अब DDO की मुहर निर्णायक

राज्य ब्यूरो, शिमला। दुर्गम क्षेत्र में तबादला हुआ नहीं कि डेपुटेशन का रास्ता खुल जाता था। राजनीतिक पहुंच और विभागीय व्यवस्था के सहारे कर्मचारी हार्ड व जनजातीय क्षेत्रों में जाने के बजाय शहरों के आसपास या निदेशालयों में तैनाती हासिल कर लेते थे। ड्यूटी कहीं और होती थी और वेतन किसी दूसरी जगह से बनता था। कई मामलों में डेपुटेशन का पूरा विवरण सर्विस रिकार्ड में दर्ज तक नहीं होता था।



यानी जिस कर्मचारी ने हार्ड या ट्राइबल एरिया में कदम तक नहीं रखा, उसकी सेवा को वहां की निर्धारित अवधि में गिना जाता रहा। अब इस व्यवस्था पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी डेपुटेशन रद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने सभी तरह के डेपुटेशन रद्द कर दिए हैं। कार्मिक विभाग के आदेशों के बाद सोमवार से संबंधित कर्मचारियों ने अपने मूल तैनाती वाले स्थानों पर ज्वाइनिंग देना भी शुरू कर दिया है।

शिक्षा निदेशालय से 20 कर्मचारी मूल तैनाती पर भेजे सबसे अधिक डेपुटेशन शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होने की बात सामने आई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में ही डेपुटेशन पर लंबे समय से डटे करीब 20 के करीब कर्मचारियों को एक साथ उनके मूल तैनाती वाले स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया।

डेपुटेशन से मिली राहत अब मूल जगह पर करनी होगी ड्यूटी डेपुटेशन खत्म होने का सीधा असर उन स्कूलों और कार्यालयों पर पड़ेगा, जहां वर्षों से कर्मचारी कम थे। खासकर हार्ड और जनजातीय क्षेत्रों में खाली पड़े पदों पर अब मूल तैनाती वाले कर्मचारी पहुंचेंगे। इससे वहां लंबे समय से प्रभावित हो रही सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा निदेशालय से एक साथ बीस से अधिक कर्मचारियों की वापसी के बाद वहां भी व्यवस्था बदल गई है। जिन कार्यालयों में ये कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे थे, वहां अब स्टाफ की कमी सामने आ गई है। विभाग ने इस कमी को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे यह सवाल भी सामने आया है कि जिन कार्यालयों में डेपुटेशन के सहारे अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए थे, वहां वास्तव में कितने पदों की जरूरत है।