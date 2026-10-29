हिमाचल में भीड़ से दूर प्रकृति की छांव में बिताएं सुकून के पल, 9 ईको टूरिज्म साइट होंगी आवंटित; 10000 में सदस्यता

राज्य ब्यूरो, शिमला। देश-विदेश से हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटक शहर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की छांव में बैठकर सुकून के पल बिता सकेंगे। प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नौ स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद चरण-पांच के तहत इन स्थलों के आवंटन और बोलीदाताओं की ओर से प्रस्तुत दरों पर बुधवार को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश ईको टूरिज्म सोसायटी की कार्यकारी समिति की बैठक में चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव (वन) एम सुधा देवी ने की।

10 हजार में मिलेगी ईको क्लब सदस्यता बैठक में ईको टूरिज्म नीति के तहत ईको क्लब सदस्यता की दो श्रेणियां शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया। इसके तहत 20 वर्ष की आजीवन सदस्यता के लिए ‘स्नो लेपर्ड कार्ड’ की कीमत दो लाख रुपये और एक वर्ष की सदस्यता के लिए ‘बुरांस कार्ड’ की कीमत 10 हजार रुपये रखने का प्रस्ताव है।

निश्शुल्क आवास सुविधा स्नो लेपर्ड कार्ड धारकों को सोसायटी की ओर से संचालित सभी ईको टूरिज्म परिसंपत्तियों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन निश्शुल्क आवास सुविधा देने का प्रस्ताव है। हालांकि ये प्रस्ताव हैं और इन पर अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।

स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश बैठक में सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के थिरुमल ने विभिन्न एजेंडा प्रस्तुत किए। प्रधान सचिव (वन) एम सुधा देवी ने ईको टूरिज्म गतिविधियों को सुदृढ़ करने और इनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में वन और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।