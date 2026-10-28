बॉलीवुड स्टार जाह्नवी कपूर पहुंचेंगी मनाली की वादियों में, अटल टनल और लाहुल की लोकेशन में करेंगी फिल्म शूटिंग

जसवंत ठाकुर, मनाली। बॉलीवुड की बड़ी फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली की वादियां एक बार फिर तैयार हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही हिंदी फिल्म ‘लग जा गले’ की शूटिंग के लिए फिल्म यूनिट मनाली आ रही है। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और अभिनेता लक्ष्य सहित निर्देशक राज मेहता 30 अक्टूबर को मनाली पहुंच रहे हैं।



मनाली सहित लाहुल-स्पीति की खूबसूरत वादियों में लगभग एक सप्ताह तक फिल्म की शूटिंग चलेगी। यूनिट के आने से मनाली से लेकर सिस्सू-कोकसर तक ‘लाइट्स, कैमरा, एक्शन’ की आवाज गूंज उठेगी।

अटल टनल और लाहुल की लोकेशन चुनीं फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े स्थानीय कॉर्डिनेटर अनिल कायस्था ने बताया कि लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी फिल्म यूनिट मनाली आ रही है। शूटिंग शेड्यूल में मनाली के अलावा अटल टनल, सिस्सू और लाहुल के कई लोकेशन शामिल हैं।

फिल्मी कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा रोजगार उन्होंने बताया कि फिल्म यूनिट के आने से मनाली में फिल्मी कारोबार से जुड़े स्थानीय कलाकारों, होटल, ट्रांसपोर्ट और टेंट-लाइन प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। इससे ऑफ सीजन में भी पर्यटन कारोबार को बल मिलेगा।