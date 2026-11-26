राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने सख्त कदम उठाया है। पार्टी की बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों से लगातार दूरी बनाए रखने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंदर चौहान को पद से हटा दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बुधवार को दोनों नेताओं को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के आदेश जारी किए। दोनों को पद से हटाया है, पार्टी में वह बनें रहेंगे। रजनीश किमटा पूर्व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल के करीबी हैं। कुलदीप राठौर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब वह संगठन महासचिव के पद पर तैनात थे। चौपाल विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। संगठन में पद जिम्मेदारी का भी: कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस नेतृत्व की इस कार्रवाई को संगठन में सक्रियता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि संगठन में पद केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं से पार्टी की बैठकों, कार्यक्रमों और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों में नियमित भागीदारी अपेक्षित है।

विनय कुमार के अनुसार, दोनों पदाधिकारियों की पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में लंबे समय से लगातार अनुपस्थिति का मामला गंभीरता से लिया गया। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद अनुशासन समिति की सिफारिश और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की स्वीकृति मिलने पर दोनों नेताओं को उपाध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय लिया गया।