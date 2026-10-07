'आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं होंगे', राहुल गांधी की कस्टडी पर भड़की कांग्रेस, CM सुक्खू की अगुवाई में लोकभवन के बाहर धरना

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को शिमला में लोकभवन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।

यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अन्य सांसदों को हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या है। यह केवल जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि संविधान, असहमति और जनता की आवाज पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि जिसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, उसे संरक्षण दिया जा रहा है और जो जनता की आवाज बनकर खड़ा है, उसे हिरासत में लिया जा रहा है। यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है।