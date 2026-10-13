शिमला लौटे CM सुक्खू को फिर दिल्ली का बुलावा, राहुल गांधी की हाई-टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री; क्या रणनीति बनी?

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मंगलवार सुबह हिमाचल लौटे और कुछ ही देर बाद दोबारा दिल्ली लौट गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों को अपने घर चाय पर बुलाया। मुख्यमंत्री को जब यह संदेश मिला तब तक वह शिमला पहुंच चुके थे।



राहुल गांधी की हाई टी में शामिल होने के लिए फिर दिल्ली रवाना हुए। एक सप्ताह में उनका यह चौथा दिल्ली का दौरा है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठकों में लगातार भाग ले रहे हैं।

कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल हुए सुक्खू मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान के बीच उनके दिल्ली दौरों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ाई है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री दिल्ली में इंडी गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनके साथ हिमाचल सरकार के मंत्री, कांग्रेस विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी इस बैठक में शामिल रहे।

हाई-टी में बनी रणनीति राहुल गांधी की हाई टी में कांग्रेस नेताओं ने आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही है। कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुकी है। ऐसे में बैठक में हुई चर्चा को अभियान की अगली रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।