हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 3 माह में 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, CM सुक्खू की घोषणा
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तीन माह के भीतर 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है।
HighLights
सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की।
राज्य में 228 चिकित्सकों की भी भर्ती की जाएगी।
जागरण टीम, सोलन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में तीन माह में 2,000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में पांच से आठ शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा काफी महंगी है, जबकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।
228 चिकित्सकों की भर्ती भी होगी
अर्की में राज्यस्तरीय सायर मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अर्की में शीघ्र विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र 228 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी।
अर्की के लिए घोषणाएं की
उन्होंने दिग्गल, भूमती व जयनगर स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने तथा कुनिहार-सारमा, मांगू-मलावण, जाबल-जयनगर, भूमती-डाडल-पिपलूघाट व कोहू-भियूंकरी वाया सौर सड़कों की मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। विधायक संजय अवस्थी की मांग पर मुख्यमंत्री ने अर्की में कौशल विकास केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिमला-धैना बस सेवा बहाल करने की भी घोषणा की।
इससे पहले ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने काली माता मंदिर में पूजा-अर्चना की।
ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी व हरदीप सिंह बावा, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष, उपायुक्त मनमोहन शर्मा आदि उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें: 'हिमाचल शिक्षा विभाग में 1000 JOA और क्लर्क पद भरे जाएं', गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने रखा 12 सूत्रीय मांगपत्र