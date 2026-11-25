राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में निश्चित मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों को अब साल में पांच दिन चिकित्सा अवकाश (मेडिकल लीव) मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 10 दिन आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) की सुविधा भी मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किए हैं।



पहले इन शिक्षकों के लिए मेडिकल लीव का प्रविधान नहीं था। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं।

निदेशालय से किया था आग्रह अवकाश की पात्रता को लेकर कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों ने निदेशालय से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उप निदेशकों (उच्चतर एवं प्रारंभिक शिक्षा) को पत्र जारी कर यह व्यवस्था स्पष्ट की है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों की जानकारी सभी संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों तक पहुंचाई जाए।