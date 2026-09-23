हिमाचल में CBSE स्कूलों से हटेंगे 2 विषय, कंप्यूटर साइंस और IP दोनों रहेंगे; लेक्चरर की तैनाती के लिए कमेटी बदली

राज्य ब्यूरो, शिमला। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के विषय चयन में बदलाव किया गया है। कक्षा 11वीं में अब कंप्यूटर साइंस (सीएस) और इंफार्मेटिक्स प्रेक्टिसेज (आइपी) दोनों विषय उपलब्ध रहेंगे। वहीं बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम जैसे कौशल विषय फिलहाल जारी रहेंगे। दूसरी ओर प्लंबिंग और सिक्योरिटी ट्रेड को स्कूलों से हटाने का निर्णय लिया गया है।



शिक्षा विभाग की 11 सितंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था। बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभाग ने अब इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

प्लंबिंग और सिक्योरिटी ट्रेड आगे जारी रखना मुश्किल विभाग के अनुसार कुछ वोकेशनल ट्रेड के सीबीएसई में सीधे समान विषय उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण प्लंबिंग और सिक्योरिटी ट्रेड को आगे जारी रखना मुश्किल माना गया है। इनसे जुड़े वोकेशनल ट्रेनरों का भी युक्तीकरण किया जाएगा। बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम के समान विषयों के लिए सीबीएसई को प्रस्ताव भेजे गए हैं। अंतिम मंजूरी तक ये ट्रेड चलते रहेंगे।

विज्ञान-वाणिज्य में बढ़ेंगे विकल्प कक्षा 11 विज्ञान में विद्यार्थी सीएस और आइपी के साथ गणित और जीव विज्ञान को भी विषय संयोजन में ले सकेंगे। वाणिज्य वर्ग में गणित को विषय संयोजन में शामिल किया गया है। कक्षा नौ में कौशल विकास अनिवार्य रहेगा, जबकि अतिरिक्त कौशल विषय विद्यार्थी अपनी पसंद से चुन सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों का मौजूदा सत्र में कक्षा 10 और 12 में पढ़ रहे हिमाचल बोर्ड के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।